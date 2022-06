Uomo morso dal pitbull di due turisti nel centro storico di Napoli: ricoverato in ospedale Un uomo di 68 anni è stato morso da un pitbull in pieno centro storico a Napoli: ricoverato, non è in pericolo di vita. Il cane è di una coppia di turisti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo è ricoverato in ospedale dopo essere stato morso da un pitbull in strada: la vicenda è accaduta attorno alle 13 di oggi all'altezza del civico 13 di via Santa Chiara, nel cuore della Napoli greco-romana. Sconosciute le cause che hanno portato il cane a mordere l'uomo: pitbull che era in compagnia dei propri umani, due turisti di Livorno. Non è in pericolo di vita, ma sulla vicenda indagano ora i carabinieri.

La vicenda su via Santa Chiara

Tutto è accaduto attorno alle 13: l'uomo, un 68enne del posto si trovava in strada quando, pare, avrebbe incrociato i due turisti livornesi di 22 e 25 anni, in compagnia del proprio pitbull. Non è chiaro come sia avvenuto, ma il cane ha improvvisamente morso l'uomo, che è rimasto ferito. Portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli, gli è stata riscontrata una "una ferita da morso da cane all’addome basso lato destro e trauma cranico riportato dalla caduta sul manto stradale".

Il ricovero in ospedale

Il trauma cranico sarebbe stato causato, stando alle primissime ricostruzioni, dalla caduta in seguito all'aggressione del cane: l'uomo sarebbe finito sull'asfalto, battendo la testa. Si trova ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Dai controlli dei carabinieri, il cane è regolarmente in possesso di microchip ed era a Napoli assieme alla coppia di turisti livornesi: allertato anche il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, per i controlli del caso. Carabinieri che stanno vagliando i racconti dei due turisti livornesi e che quanto prima proveranno a sentire anche la vittima napoletana.