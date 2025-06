video suggerito

Traghetto urta la banchina a Ischia: ferito passeggero, in ospedale per forte contusione Incidente alla Banchina Olimpica di Ischia (Napoli): un traghetto ha urtato violentemente il molo in fase di attracco. Disposti accertamenti dell’autorità marittima. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un traghetto ha urtato violentemente la banchina del porto di Ischia al momento dell'attracco; l'impatto ha fatto perdere l'equilibrio a diversi passeggeri a bordo, uno di loro è rimasto ferito ma non in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 20 giugno, le cause dell'incidente sono al vaglio dell'autorità marittima.

L'impatto è avvenuto intorno alle 14.30, quando il Nereide della MedMar, proveniente da Pozzuoli, ha colpito con forza il molo durante le operazioni di ormeggio alla Banchina Olimpica per motivi che, al momento, restano da accertare. A bordo c'erano 168 passeggeri e 34 veicoli, tra automobili, moto e mezzi commerciali imbarcati nel porto puteolano. Lo scontro con la banchina e il successivo contraccolpo hanno fatto cadere a terra alcuni dei passeggeri; uno di loro è stato portato all'ospedale Rizzoli di Ischia, dove i medici hanno escluso conseguenze gravi: ha riportato soltanto una forte contusione, gli esami strumentali hanno confermato lesioni di rilievo.

La nave, che ha riportato dei danni allo scafo, è rimasta quindi ferma nel porto ischitano a disposizione dell'autorità marittima, che dovrà fare luce sulle cause dell'incidente. Al momento non si esclude una manovra errata in fase di attracco, ma si dovrà appurare se, al contrario, l'impatto sia stato causato da un malfunzionamento dei sistemi di bordo.