Maltempo a Ischia, allagamenti e vento fino a 80 chilometri orari. Disagi anche per i collegamenti marittimi

L'ondata di maltempo che, sin dalle prime ore di questa mattina, giovedì 26 marzo, ha investito la Campania, si è rivelata particolarmente violenta sull'isola di Ischia. In Campania, fino alla mezzanotte odierna, vige infatti un'allerta meteo per venti molto forti, che stanno sferzando la regione in lungo e in largo da questa mattina. E sull'isola di Ischia, le raffiche di vento sono state violente, arrivando anche a superare i 40 nodi, ovvero gli 80 chilometri orari. Il conseguenza del forte vento, sull'isola del Golfo di Napoli ci sono state delle mareggiate, che hanno portato, in alcuni punti, anche ad allagamenti.

Forte vento e mare agitato: disagi ai collegamenti tra Napoli e le isole

Non solo allagamenti a Ischia: il maltempo che sta colpendo da questa mattina tutta la Campania ha causato, per le isole del golfo napoletano, anche altri disagi. A causa dei forti venti provenienti da Ovest e del mare agitato, infatti, sono stati sospesi tutti gli aliscafi diretta da Napoli – e anche da Pozzuoli – verso i porti di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio. I traghetti, invece, hanno continuato il loro servizio, pur con evidenti difficoltà: alcune navi sulla tratta Procida-Pozzuoli, Napoli-Ischia e Pozzuoli-Ischia, in entrambe le direzioni, sono state sospese. Al momento, inoltre, non vi sono certezze riguardo le corse previste per il pomeriggio e la serata: tutto dipenderà dall'evoluzione delle condizioni meteorologiche.