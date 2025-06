video suggerito

Torna balneabile la spiaggia di Pietrarsa a Napoli: il mare non è più inquinato Revocata l’ordinanza di divieto di fare il bagno per la spiaggia di Pietrarsa. Le analisi Arpac confermano che il mare non è più inquinato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La spiaggia di Pietrarsa a Napoli torna balneabile. Si potranno di nuovo fare tuffi e nuotate. Il Comune ha deciso di revocare l'ordinanza di divieto emanata il 23 maggio scorso, dopo i nuovi campionamenti effettuati dall'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, martedì 3 giugno. I prelievi hanno dato “esito favorevole delle analisi sui campioni relativi all’acqua di balneazione compresa nel tratto di costa identificato con codice IT015063049014 denominata Pietrarsa”.

Il Comune revoca l'ordinanza di divieto

Il Municipio era stato costretto a sospendere la balneazione in via provvisoria a causa dello sforamento dei limiti di inquinamento per i batteri fecali nei campionamenti fatti il 21 maggio. Ma i parametri sono tutti rientrati. Era stato quindi vietato con urgenza il bagno un un tratto di litorale nella zona orientale della città di circa un chilometro.

I controlli pre-stagionali sulla qualità dell'acqua del mare della Campania dell'Arpac si erano chiusi il 5 maggio scorso. I prelievi erano iniziati il 7 aprile scorso. Sono stati eseguiti diversi campionamenti di routine come previsto dal calendario regionale. Si tratta del monitoraggio istituzionale sulle 328 acque di balneazione, lungo l'intero litorale della Campania (148-Na,139- Sa e 41-Ce). Ma i tecnici Arpac continueranno a monitorare la qualità del mare campano per tutta l'estate con nuovi controlli, sia a campione che su segnalazione. Un monitoraggio continuo, in modo da garantire una elevata qualità dell'acqua di balneazione per tutta l'estate, a tutela di turisti e cittadini che frequantano i lidi.