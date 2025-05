video suggerito

Mare pulito in Campania, tornano balneabili le spiagge di Sant’Agnello e Castellammare: dati Arpac Completati i controlli pre-estivi sulla qualità del mare. Verifiche a campione e su segnalazione nelle prossime settimane. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una veduta panoramica di Sant'Agnello, in Costiera Sorrentina

Tornano balneabili le spiagge di Sant'Agnello in Costiera Sorrentina e della Villa Comunale di Castellammare di Stabia. Lo certifica l'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Campania, che ha eseguito negli scorsi giorni nuovi campionamenti sul litorale campano. Dalle analisi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, tutti gli "esiti sono risultati conformi". L'Arpac ha così comunicato la "revoca dei divieti per la Spiaggia di Sant'Agnello e per la Villa Comunale di Castellammare".

Completati i controlli pre-estivi sulla qualità del mare

Si chiudono così i controlli pre-stagionali sulla qualità dell'acqua del mare della Campania, iniziati lunedì 7 aprile scorso, come anticipato da Fanpage.it, sono ripresi i campionamenti stagionali da parte dei tecnici dell'Arpac, presieduta da Stefano Sorvino, definiti dal calendario regionale. Si tratta del monitoraggio istituzionale sulle 328 acque di balneazione, lungo l'intero litorale della Campania (148-Na,139- Sa e 41-Ce).

Verifiche a campione e su segnalazione nelle prossime settimane

Nelle prossime settimane e durante l'estate saranno eseguiti, comunque, nuovi controlli, sia a campione che su segnalazione. Il monitoraggio sarà così continuo, in modo da garantire una elevata qualità dell'acqua di balneazione per tutta l'estate, a tutela di turisti e cittadini. Restano circa una decina di spiagge in tutta la Campania, su oltre trecento come detto, che sono state vietate alla balneazione a causa dello sforamento dei limiti di legge per gli inquinanti, oltre a quelle che sono permanentemente vietate perché si trovano in corrispondenza delle zone portuali.