Vietato fare il bagno sulla spiaggia di Pietrarsa, l'Arpac: "Il mare è inquinato" L'Arpac: "Mare inquinato, impossibile fare il bagno a Pietrarsa". Il Comune di Napoli vieta temporaneamente la balneazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vietato fare il bagno sulla spiaggia di Pietrarsa, nella zona orientale di Napoli. Negativi i nuovi test realizzati dall'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, dopo i prelievi dell'acqua marina effettuati il 21 maggio scorso per rilevare la presenza di agenti inquinanti come batteri fecali. L'esito dei campionamenti è stato comunicato oggi al Comune di Napoli che ha emanato l'ordinanza con il divieto temporaneo di balneazione “nell’area marino costiera, per il punto identificato con codice IT015063049014 denominato “Pietrarsa”.

L'Arpac: “Vietato fare il bagno a Pietrarsa”

L'Arpac il 23 maggio ha comunicato al Comune che sulla spiaggia di “Pietrarsa”: “Il giudizio risultante dall’applicazione dei criteri di cui art. 4 DM 30.3.2010 attuativo del d.lgs 116/08 e dai risultati delle analisi effettuate dallo scrivente Dipartimento Provinciale ARPAC su campione prelevato nell’acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 21 del mese di maggio anno 2025, è sfavorevole e pertanto la balneazione è da vietarsi, fino a nuova comunicazione, lungo il tratto specificato”.

Interdetto un tratto di litorale nella zona orientale della città do circa un chilometro. Da qui, il Comune di Napoli ha emanato l'ordinanza che dispone a tutela della salute dei cittadini, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 118/2008, di dover procedere con urgenza al divieto temporaneo di balneazione nell’area marino costiera per il punto identificato con codice IT015063049014 denominato “Pietrarsa”, fino a nuova diversa comunicazione ARPAC.