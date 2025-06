video suggerito

Tamponamento sull'Asse Mediano, 2 feriti: incidente stradale ad Afragola, traffico impazzito Incidente sull'Asse Mediano allo svincolo Afragola-Cardito. Sul posto ambulanze, Anas e forze dell'ordine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale sull'Asse Mediano di Napoli. Nello scontro che ha visto coinvolte varie vetture si sono registrati due feriti. L'incidente stradale, secondo le prime informazioni, è avvenuto lungo la Strada Statale 162NC Asse Mediano nei pressi dello svincolo Afragola/Cardito, in corrispondenza del km 23,700, attorno alle ore 13,00 di oggi, venerdì 13 giugno 2025. Si segnalano lunghe code in entrambe le direzioni.

Scontro tra auto sull'Asse mediano: 2 feriti

Sul posto sono arrivate le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e le ambulanze del 118. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, invadendo la carreggiata opposta ed impattando contro un’altra autovettura che sopraggiungeva. Nello scontro due persone sono rimaste ferite. Il traffico in pochi minuti è impazzito, considerando che l'asse mediano è una delle strade più frequentate della provincia di Napoli.

A seguito del sinistro, inoltre, una delle corsie di marcia è stata chiusa. Il restringimento ha determinato il formarsi di un imbuto, con forti rallentamenti. Sul posto anche i carri attrezzi per la rimozione dei veicoli coinvolti dalla carreggiata. Gli ausiliari dell'Anas stanno regolando la circolazione, deviando il traffico sull'uscita di Frattamaggiore. Le forze dell'ordine hanno acquisito le testimonianze dei presenti ed eseguito i rilievi del caso. Mentre non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di sicurezza della zona.