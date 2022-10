Studente 17enne accoltellato a scuola a Napoli, preso l’aggressore: ha confessato Fermato dalle forze dell’ordine il ragazzo coetaneo che avrebbe aggredito il compagno. Il giovane avrebbe ammesso le sue responsabilità.

A cura di Pierluigi Frattasi

Preso lo studente che avrebbe accoltellato il compagno 17enne questa mattina nella succursale della scuola superiore Duca di Buonvicino di Miano, quartiere nord di Napoli. Il ragazzo è stato fermato dalle forze dell'ordine, alle quali avrebbe confessato quanto fatto. La sua posizione è tuttora al vaglio dei magistrati. Il giovane ferito con diverse pugnalate al braccio e al torace è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato nel reparto di rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. La Tac alla quale è stato sottoposto non avrebbe evidenziato lesioni agli organi vitali.

La Preside: "Due bravi ragazzi"

La preside dell'istituto Duca di Buonvicino ha spiegato che "si tratta di due bravi ragazzi, non sappiamo cosa sia accaduto". Non è escluso che l'accoltellamento possa essere stato originato da un precedente litigio, ma si tratta solo di ipotesi al momento. La vittima al momento è ancora ricoverata al Cardarelli.

La dottoressa Fiorella Paladino, primario del Pronto Soccorso del nosocomio partenopeo, a Fanpage.it ha spiegato che il giovane "ha completato la parte diagnostica e la fase iniziale per stabilizzarlo, tra un po' sarà ricoverato perché è ancora in prognosi riservata. Tutte le lesioni traumatiche possono essere evolutive, dobbiamo tenerlo strettamente monitorato", ha aggiunto ancora la dottoressa Paladino, "ha avuto un interessamento al torace e ha diverse lesioni, ma è cosciente, anzi non ha mai perso conoscenza". Mentre la zia del giovane ferito ha commentato: "Noi li mandiamo a scuola per farli diplomare, per fargli avere un futuro migliore e poi ce li ritroviamo accoltellati".