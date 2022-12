Spari nella notte contro un bar a Napoli, danni a saracinesca e vetri Spari nella notte contro un bar di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est; le pallottole hanno danneggiato saracinesca e vetri. Indagini sul mondo del racket.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte contro il bar Margotti di via Ponte della Maddalena, a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e quelli della Compagnia Poggioreale. Il titolare dell'attività commerciale è incensurato e non risulta inquadrato in dinamiche criminali, tra le piste al vaglio quella del racket delle estorsioni.

I militari sono intervenuti questa mattina, 12 dicembre, quando i responsabili del bar si sono accorti del raid; le pallottole, il cui numero non è stato ancora stabilito, hanno danneggiato la saracinesca e i vetri interni. Il titolare, ascoltato dagli investigatori, ha riferito di non avere subito minacce né tentativi di estorsione. Al momento sono diverse le piste su cui si concentrano gli inquirenti: c'è quella di una possibile ritorsione i cui motivi potrebbero essere ricercati nella vita privata dell'uomo, ma tiene banco l'ipotesi di un attentato intimidatorio legato alle estorsioni alle attività commerciali.

Omicidio davanti all'ex mercato ittico

Pochi giorni fa, il 9 dicembre scorso, nella stessa zona, un marocchino di 20 anni è stato ucciso a coltellate davanti all'ex mercato ittico di Napoli durante un litigio tra extracomunitari. Il giovane era stato trovato agonizzante dai poliziotti ed era deceduto pochi minuti dopo. In serata era scattato il fermo per il presunto responsabile, un gambiano di 28 anni, che era stato rintracciato dagli agenti grazie ad alcune testimonianze raccolte sul posto e alle immagini delle telecamere di sorveglianza; interrogato, l'uomo aveva fornito ampia confessione.