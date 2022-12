Lite tra immigrati all’ex mercato Ittico, giovane ucciso a coltellate Lite sfociata in omicidio nei pressi dell’ex mercato ittico di Napoli: un giovane marocchino è stato ucciso a coltellate, Polizia sulle tracce del colpevole.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane, di cui non sono state rese note le generalità, è stato ucciso a coltellate nel primo pomeriggio di oggi in piazza Duca degli Abruzzi, alle spalle di via Vespucci, nei pressi dell'ex mercato ittico di Napoli. Si tratterebbe, secondo quanto appurato per il momento, di un cittadino marocchino. L'omicidio sarebbe avvenuto durante una lite con un connazionale, i cui motivi restano da chiarire.

L'allarme intorno alle 15:30. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato locale. I poliziotti si sono occupati dei rilievi sul luogo dell'omicidio e hanno avviato le indagini per la ricerca del responsabile, che si sarebbe allontanato subito dopo. I motivi del litigio restano da chiarire, il giovane sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al petto e sarebbe deceduto in pochi minuti.

L'aggressione, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuta nei pressi della struttura che un tempo era utilizzata come mercato ittico e che, da anni in stato di abbandono e di degrado, è stata occupata da diversi senzatetto, tra cui molti cittadini extracomunitari.