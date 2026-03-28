Spari nella notte nel rione Salicelle di Afragola, “stesa” di camorra tra le case

Una decina di bossoli sono stati rinvenuti in via Salicelle, ad Afragola (Napoli); sul posto la Polizia Scientifica. Non risultano feriti né danni di rilievo. Si sarebbe trattato di una “stesa”.

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Diversi colpi di pistola, almeno una decina, sono stati esplosi nella notte tra i palazzi del rione Salicelle, ad Afragola, in provincia di Napoli; sull'accaduto sono in corso accertamenti affidati alla Polizia di Stato. Non risultano feriti né sono stati repertati danni: è verosimile che si sia trattato di una "stesa", ovvero di colpi sparati in aria e senza un obiettivo preciso, da inquadrare nelle recenti tensioni registrate tra i gruppi malavitosi del comune del Napoletano.

L'intervento della Polizia nella notte di oggi, 28 marzo, a seguito di una segnalazione arrivata alla centrale operativa riguardante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco; a terra, in via Salicelle, i poliziotti del commissariato di Afragola hanno rinvenuto i bossoli; sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della sezione Scientifica per gli accertamenti del caso.

In merito all'episodio, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza in tutta l'area interessata, anche a tutela della pubblica e privata incolumità; la vicenda sarà trattata nel corso del prossimo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le nuove tensioni potrebbero essere collegate ai recenti sviluppi giudiziari nei confronti di presunti appartenenti alla malavita organizzata locale, in particolare al clan Sasso-Parziale, insediato proprio nel rione Salicelle: a gennaio c'è stata la condanna per 19 imputati, tra cui Antonio Sasso e Vittorio Parziale, ritenuti ai vertici, che hanno incassato rispettivamente 16 e 14 anni di reclusione. È di pochi giorni fa, invece, l'ultimo sequestro di rilievo di stupefacenti nel complesso di case popolari di Afragola: la Polizia di Stato ha recuperato circa un chilo di droga, tra cocaina e hashish, e arrestato un 38enne.