Spaccio di droga, estorsioni e possesso di armi: 17 arresti a Torre Annunziata Vasta operazione dei carabinieri scattata questa mattina nella città oplontina: il blitz dei militari dell’Arma ha riguardato in particolare il Rione Poverelli.

A cura di Valerio Papadia

Dalle prime luci di questa mattina, venerdì 20 gennaio, a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, è in corso una vasta operazione dei carabinieri della locale compagnia, che stanno eseguendo misure di custodia cautelare nei confronti di 17 persone, accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti, estorsione e detenzione e porto un luogo pubblico di armi comuni da sparo. Il blitz dei militari dell'Arma si è concentrato in particolar modo sul cosiddetto Rione Poverelli, complesso di edilizia popolare della città oplontina. Maggiori informazioni sull'operazione verranno fornite nelle prossime ore dalla Procura di Torre Annunziata.

Figlio e madre arrestati per droga: il marito in manette solo pochi giorni prima

A Mugnano di Napoli, invece, i carabinieri della compagnia di Marano hanno arrestato moglie e figlio di Raffaele Marrone, 46enne finito in manette durante un blitz lo scorso 17 gennaio, insieme ad altre tre persone: l'uomo era stato trovato in possesso di oltre 4mila euro e di 100 grammi di hashish. I militari dell'Arma sono tornati nell'abitazione dell'uomo e hanno arrestato anche la moglie e il figlio, una 43enne già noto alle forze dell'ordine e un 23enne incensurato, anche loro trovati in possesso di denaro e sostanza stupefacente.