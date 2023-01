Arrestato tre giorni fa per droga: i carabinieri tornano a casa sua e arrestano anche moglie e figlio È accaduto a Mugnano, nella provincia di Napoli: arrestati per droga anche la moglie e il figlio di Raffaele Marrone, finito in manette durante un blitz due giorni fa.

A cura di Valerio Papadia

Un'intera famiglia in galera per droga: i carabinieri hanno arrestato anche moglie e figlio di Raffaele Marrone, un uomo di 46 anni finito in manette lo scorso 17 gennaio nel corso di un blitz a Mugnano, nella provincia di Napoli, durante il quale erano state arrestate anche altre tre persone; nell'abitazione del 46enne i militari dell'Arma avevano trovato 4.495 euro in contanti e 100 grammi di hashish. I carabinieri della compagnia di Marano hanno così deciso di ritornare in quella stessa abitazione e hanno finito per arrestare anche moglie e figlio di Marrone.

Si tratta di un giovane di 23 anni, incensurato, e di sua madre – nonché, come detto, moglie di Marrone – Dora D'Aria, 43 anni, già nota alle forze dell'ordine. Nella disponibilità del 23enne, i militari hanno trovato e sequestrato 600 dosi tra hashish e marijuana per un peso complessivo di un chilo e mezzo, nonché 800 euro in contanti; alla madre, invece, sono stati sequestrati 500 grammi di hashish, suddivisi in cinque panetti. In casa sono stati sequestrati anche 16 proiettili calibro 38 special.

In un locale di famiglia bilancia e macchine conta-soldi

I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Mugnano hanno poi deciso di perquisire anche il locale della famiglia Marrone: qui, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato due dispositivi conta-banconote, nonché una bilancia elettronica utilizzata per pesare e confezionare la sostanza stupefacente. Per il 23enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale, mentre per la madre quelle del carcere femminile di Pozzuoli; entrambi sono in attesa di giudizio.