Maschere e parrucche per le rapine, 26 chili di droga e 161mila euro: sequestri a Mugnano, 4 arresti Controlli a tappeto dei carabinieri a Mugnano, nella provincia di Napoli: i militari hanno rinvenuto ingenti quantitativi di droga e denaro, ma anche armi; 4 arresti e 2 denunce.

A cura di Valerio Papadia

Armi, droga, soldi, ma anche parrucche e maschere utilizzate per i travestimenti durante rapine e altri delitti: questo il bilancio di una maxi operazione effettuata dai carabinieri del Comando Provincia di Napoli a Mugnano, cittadina dell'hinterland Nord del capoluogo. Il bilancio dei controlli è di 26 chili di droga di vario genere e 161mila euro sequestrati; al termine delle operazioni, sono state arrestate 4 persone, mentre altre due sono state denunciate.

Il dettaglio del maxi blitz a Mugnano

I militari dell'Arma hanno controllato un calzaturificio nella disponibilità di Raffaele Maisto, 52 anni, rinvenendo e sequestrando 5 chili di cocaina, 2 chili e 100 grammi di hashish, una pistola Beretta calibro 22 e una pistola Glock calibro 9×19, entrambe con matricola abrasa; la Glock era stata modificata con selettore di tiro a raffica e silenziatore. Sequestrati anche 1.260 proiettili, nonché 143.570 euro in contanti, una parrucca e una maschera. Maisto è stato arrestato.

I carabinieri hanno perquisito anche la casa di Raffaele Marrone, 46 anni: qui hanno trovato 4.495 euro in contanti e 100 grammi di hashish: anche per Marrone è scattato l'arresto. In casa di Giacomo Vallefuoco, 37 anni, invece i militari hanno rinvenuto e sequestrato 10 chili di hashish, 8 chili di marijuana, 110 grammi di cocaina e un fucile calibro 12 con matricola abrasa: per il 37enne sono scattate le manette. In ultima istanza, perquisizione anche a casa di Antonietta Sarnataro, 62 anni: 675 grammi di hashish sequestrati dai militari; anche la donna è stata arrestata.

Durante le perquisizioni, inoltre, i carabinieri hanno denunciato anche un uomo di 61 anni e uno di 31, trovati in possesso rispettivamente di 8.100 euro e di 5mila euro, ritenuti provento illecito.