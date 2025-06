video suggerito

Rossetti, lucidalabbra e ombretti pieni di sostanze tossiche: maxi sequestro a Gianturco In un centro di vendita all'ingrosso a Gianturco, la Guardia di Finanza ha sequestrato 22.500 cosmetici e trucchi composti da sostanze tossiche e quindi pericolosi per la salute. Un uomo cinese è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli ha messo in campo una vasta attività di controllo economico del territorio nella Zona Industriale del capoluogo campano, comunemente denominata in città come Gianturco. I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno controllato diversi esercizi commerciali e centri autorizzati alla vendita che sorgono in via Emanuele Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris rinvenendo, in uno di questi, 22.500 prodotti cosmetici e trucchi illegali, contenenti sostanze tossiche e quindi pericolosi per la salute.

In particolare, i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato ombretti, matite, rossetti, brillantini per il viso, lucidalabbra e unghie adesive in gel che, all'esito dei controlli, sono risultati composti da sostanze classificate come tossiche. Pertanto, al termine delle operazioni, l'ingente quantitativo di cosmetici pericolosi è stato posto sotto sequestro, mentre il titolare dell'attività commerciale che li metteva in vendita illecitamente, un uomo di origine cinese, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.