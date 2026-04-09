Benevento in Serie B, e spuntano subito i gadget falsi: maxi sequestro della Finanza

Un intero "negozio" di articoli sportivi del Benevento Calcio abusivo: lo hanno scoperto i Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di tutela della proprietà industriale. I finanzieri, al termine delle operazioni hanno effettuato un maxi sequestro di sciarpe, t-shirt, bandiere e altri gadget sportivi con il marchio della società “Benevento Calcio S.r.l.”, tutti rigorosamente falsi. Il locale si trovava nei pressi del centro storico dell'antica capitale longobarda, e i finanzieri lo hanno trovato grazie ad un cartello posto sul marciapiede e che pubblicizzava la vendita dei gadget.

A quel punto, i finanzieri sono entrati, chiedendo la documentazione fiscale al titolare, il quale però ne era sprovvisto. E da un ulteriore controllo, è anche emerso che tutti i prodotti fossero stati realizzati con materiali di scarsa qualità, nonché privi delle confezioni e delle etichette che ne attestassero l'originalità. I capi di abbigliamento, inoltre, avevano segni distintivi falsi tali da trarre in inganno gli acquirenti, visto che replicavano il logo ufficiale della squadra di calcio, ai colori sociali ed allo sponsor. A quel punto, la merce è stata quindi sottoposta a sequestro, mentre il responsabile del locale commerciale denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per detenzione finalizzata al commercio di prodotti contraffatti e/o con segni mendaci. Controlli che continueranno anche nei prossimi giorni, vista la promozione in Serie B del Benevento realizzata a Pasquetta vincendo a Salerno e dunque la forte "richiesta" del mercato di prodotti della squadra.