Incidente a Napoli, scontro tra auto: Smart si ribalta in via Tasso, c’è un ferito

Incidente stradale in via Tasso a Napoli: auto rovesciata su un fianco. Coinvolta anche altra vettura. Indaga la Polizia Locale.

Smart si schianta e si ribalta in via Tasso in pieno pomeriggio a Napoli. Nell'impatto resta ferito il passeggero della vettura rimasta rovesciata sul fianco destro. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi, mercoledì 16 luglio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale di Napoli, sotto il coordinamento della Sala Operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, che hanno eseguito i rilievi di rito e raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini.

Un ferito in codice giallo: non è grave

Secondo le prime informazioni, nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte due vetture. La dinamica del sinistro, tuttavia, è ancora in corso di accertamento. Una delle auto avrebbe riportato vari danni. L'altra, una Smart, appunto, avrebbe terminato la sua corsa rovesciandosi su un fianco. Il ferito sarebbe la persona sul lato del passeggero. Non sarebbe grave. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, che, dopo aver prestato le prime cure mediche del caso, ha trasportato in codice giallo la persona infortunata al pronto soccorso ospedaliero per eventuali ulteriori accertamenti.

Proseguono le attività di controllo della Polizia Locale a Napoli, costantemente impegnata nelle verifiche sulla sicurezza stradale. A causa dell'incidente in via Tasso, nella zona si sono registrate code e traffico. La situazione però è tornata alla normalità dopo poco tempo.