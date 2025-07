video suggerito

Rapina sventata all’ufficio postale al Vomero: indagini in corso per individuare i responsabili Tentata rapina all’ufficio postale di via Omodeo al Vomero, quartiere collinare di Napoli: a lanciare l’allarme è stata la Sala di Controllo di Poste Italiane, che ha allertato i carabinieri. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Rapina sventata ai danni dell'ufficio postale che sorge in via Omodeo 12, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Il tentativo di rapina sarebbe avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 giugno: sono stati gli operatori della Situation Room di Napoli, la sala di controllo di Poste Italiane attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ad accorgersi che l'allarme nell'ufficio postale di via Omodeo era scattato. Temendo potesse trattarsi di un tentativo di rapina in atto, gli operatori hanno allertato i carabinieri che, prontamente intervenuti sul posto, non hanno rilevato nessuna attività sospetta.

Pertanto, il giorno successivo, congiuntamente alle forze dell'ordine, si è deciso per la riapertura dell'ufficio postale. Nel corso di un sopralluogo, però, sono state rinvenute le tracce del tentativo di rapina: sono in corso le indagini per risalire ai responsabili e verificare l'entità dei danni.

"Ancora una volta l'impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, a tutela delle persone e dei beni aziendali, la dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti e la stretta collaborazione con le forze dell'ordine hanno consentito di contrastare efficacemente l'attacco predatorio" si legge in una nota di Poste Italiane.