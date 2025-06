Crollano calcinacci da un palazzo in via Toledo, ferito passante 40enne

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Crollano calcinacci da un palazzo in via Toledo al centro storico di Napoli: colpito un passante che è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa Avvocata, guidati dal Comandante Enrico Del Gaudio, e una moto-ambulanza del 118, che ha prestato subito le prime cure mediche al ferito. Si tratta di un uomo di 40 anni, napoletano. Il paziente è stato medicato sul posto dal personale sanitario della moto-ambulanza. Non sarebbe stato quindi necessario il trasporto immediato in ospedale. Anche se non è escluso che l'uomo possa poi procedere ad ulteriori accertamenti clinici.

Crollo di calcinacci in via Toledo: paura al centro di Napoli

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno, attorno alle ore 19,30. Via Toledo, la famosa strada dello shopping napoletano, era affollata di persone, come ogni weekend, molte dirette verso i locali del Lungomare. Ad un certo punto, un pezzo di calcinaccio, secondo quanto ricostruito, si è staccato da un edificio privato, precipitando al suolo. Il 40enne che stava transitando di sotto è stato investito dalle pietre, restando ferito. Per fortuna, però, sembra non sia grave. Sul posto, come detto, sono arrivati i soccorsi. L'area è stata transennata con il nastro bianco e rosso. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del cornicione e del marciapiedi interessati dal crollo. L'area sottostante l'edificio è stata parzialmente interdetta ai pedoni, in vista di ulteriori accertamenti tecnici.