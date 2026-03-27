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“Avete fatto bingo, brigadie'”: l’auto è piena di mitra e fucili, un uomo e una donna arrestati a Torre Annunziata

Nell’auto dei due, durante un controllo in strada, i carabinieri hanno trovato un arsenale: mitra e fucili completamente funzionanti e pronti a sparare.
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A cura di Valerio Papadia
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Un normale controllo in strada ha portato i carabinieri alla scoperta di un vero e proprio arsenale, stipato in un'automobile come se fosse la spesa del giorno. A Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, nella notte i militari hanno arrestato un uomo di 42 anni e una donna di 39 anni. Nella fattispecie, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, in via Andolfi, hanno imposto l'alt a una Fiat Panda: a bordo c'erano il 42enne, che è in libertà vigilata e la 39enne, anche lei già nota alle forze dell'ordine.

La Fiat Panda accosta e, quando il finestrino si abbassa, una voce risuona: "Avete fatto bingo, brigadie'". Nell'auto, infatti, i militari dell'Arma hanno trovato un vero e proprio arsenale, completamente funzionante e pronto a sparare. Sono 7 le armi rinvenute, soprattutto mitra e fucili; nella fattispecie, i carabinieri hanno sequestrato:

  • 1 fucile monocanna calibro 12, marca "Baikal";
  • 1 pistola mitragliatrice Mp40 calibro 9 (si tratta di un'arma tedesca risalente alla II Guerra Mondiale);
  • 1 fucile mitragliatore calibro 5,45, marca "Jaker", modificato per utilizzare munizionamento calibro 9;
  • 1 fucile monocanna calibro 12m marca "Franchi", modello 12 GA;
  • 1 fucile mitragliatore calibro 5,45, marca "Zastava", modella AK-47, di provenienza balcanica;
  • 2 fucili mitragliatori calibro 5,45, modello AK-47;
  • 298 cartucce calibro 5,45, 42 cartucce calibro 9 e 81 cartucce calibro 12.

Il 42enne e la 39enne non hanno opposto alcuna resistenza durante il controllo e sono stati arrestati dai carabinieri. Le armi, invece, come detto sono state poste sotto sequestro e saranno sottoposte agli opportuni accertamenti balistici per verificare il loro eventuali utilizzo in fatti di sangue o altri eventi delittuosi.

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