Si ribalta con l’auto sulla Domitiana, donna ricoverata in codice rosso in ospedale: incidente a Lago Patria Incidente stradale sulla Domitiana, all’uscita Lago Patria. Auto ribaltata, ferita la donna al volante. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Si ribalta con l'auto sulla Strada Statale 7 Quater, meglio conosciuta come la Domitiana. Donna resta ferita. Subito soccorsa dall'ambulanza del 118, viene trasportata d'urgenza in codice rosso in ospedale, dove è ricoverata. Il violento incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 8 giugno 2025, attorno alle ore 7,15, poco prima della uscita di Lago Patria, nella zona di Giugliano in Campania. A segnalare l'accaduto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Troppi incidenti, serve più sicurezza"

L'associazione civica che difende medici e infermieri dalle aggressioni parla in merito all'elevato numero di incidenti stradali di "bilancio disastroso per Napoli e provincia". Poi l'elenco degli interventi eseguiti dalle ambulanze dell'emergenza sanitaria: "Ore 7:00 balcone di una abitazione prende fuoco (circostanze ancora da chiarire) sulla variante Copin di PozzuoliOre 7:15 una donna si ribalta con la sua auto sulla SS7 quater poco prima della uscita di Lago Patria- ricoverata in codice rosso in ospedaleOre 13:15 ragazzo accoltellato sul lido di Varcaturo, deceduto.Ore 16:58 incidente con diversi veicoli coinvolti sulla tangenziale di Napoli nei pressi dell’uscita di AgnanoOre 18:00 incidente motociclistico a pozzuoli su via Napoli (un morto)Tangenziale di Napoli (orario non pervenuto) furgoncino di una pasticceria prende fuoco prima della galleria della tangenziale di Napoli.Insomma davvero una giornata impegnativa per il sistema di emergenza/urgenza della ASL Napoli 1 Centro ed Asl Napoli 2 Nord.