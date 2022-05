Si allontana da casa e si perde, bambino di 8 anni salvato dalla polizia alla Stazione Centrale Un bambino di 8 anni uscito di casa si era perso ed era salito su un treno: ritrovato a Napoli in stazione centrale, sta bene ed è stato riaffidato ai genitori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si era allontanato da casa, perdendosi. Alla fine era riuscito perfino a salire su un treno, arrivando alla Stazione Centrale di Napoli, dove lo ha trovato la Polizia Ferroviaria, salvandolo e riaffidandolo ai genitori che, disperati, ne avevano denunciato poche ore prima la scomparsa da casa. Lieto fine e tanta paura per genitori e il piccolo, che così è rientrato a casa in tutta sicurezza.

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 8 maggio: il piccolo si è allontanato da casa, nella provincia di Napoli, e si era perso. I genitori, che non avevano notizie di lui, hanno subito avvisato le forze dell'ordine, presentando denuncia ai carabinieri. Attorno alle 20, l'avviso è arrivato anche alla Sala Operativa del Compartimento Polizia Ferroviaria di Napoli, che ha iniziato a setacciare la stazione e monitorare i treni.

Poco dopo, un capotreno ha avvisato la centrale che a bordo di uno dei vagoni del treno Pozzuoli-Napoli San Giovanni sul quale era a bordo, si trovava proprio un minore non accompagnato. E così, la polizia è intervenuta attendendone l'arrivo a Piazza Garibaldi: una volta saliti a bordo, hanno constatato che quello a bordo, non accompagnato da adulti, era proprio il ragazzino di 8 anni, di origini libiche, che si era allontanato da casa. Il piccolo ha spiegato di essersi allontanato da casa e di aver perso l'orientamento, fino a prendere il treno. A quel punto è stato portato al sicuro, accudito e tranquillizzato dagli stessi poliziotti, che hanno immediatamente avvisato i genitori. I due sono arrivati poco dopo in stazione riabbracciando così il figlio: per il piccolo, nessuna conseguenza a parte il forte spavento provato in seguito allo smarrimento.