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Bloccato alla Stazione Centrale di Napoli con 123 ovuli pieni di cocaina ed eroina: alcuni erano ancora nello stomaco

Il peso complessivo della sostanza stupefacente ammonta a 1,4 chili. Al termine dei controlli, il corriere è stato arrestato dalla Guardia di Finanza.
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A cura di Valerio Papadia
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Un corriere della droga quello scoperto dalla Guardia di Finanza alla Stazione Centrale di Napoli: i finanzieri hanno sequestrato 123 ovuli contenenti cocaina ed eroina e arrestato un cittadino nigeriano. Nella fattispecie, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli, nell'ambito di controlli mirati nella zona di piazza Garibaldi e della Ferrovia, hanno notato l'uomo che, alla vista dei militari delle Fiamme Gialle, si è velocemente allontanato.

I finanzieri lo hanno prontamente raggiunto e, dopo una breve ispezione, lo hanno trovato in possesso, all'interno della valigia, di 100 ovuli che erano stati ingeriti e già espulsi dal corpo. Pertanto, al fine di verificare la presenza di altri eventuali ovuli nel tratto gastro-intestinale, l'uomo è stato portato all'ospedale del Mare: qui, la radiografia ha rilevato la presenza di altri 23 ovuli di cocaina ed eroina, che dopo qualche ora sono stati espulsi.

Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno così proceduto a sequestrare tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, per un peso complessivo di 1,4 chili. Il cittadino nigeriano, invece, è stato arrestato con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e portato nel carcere napoletano di Poggioreale, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

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