Scuole chiuse sabato per il Giro d’Italia: ordinanza a Pozzuoli Scuole chiuse a Pozzuoli sabato 14 maggio, in occasione del passaggio dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2022.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Scuole chiuse a Pozzuoli per l'arrivo del Giro d'Italia: nella giornata di sabato 14 maggio, dunque, gli studenti del territorio flegreo resteranno a casa o, verosimilmente, saranno in strada ad assistere al passaggio della corsa in rosa. Lo ha comunicato il sindaco del comune flegreo, Vincenzo Figliolia. Scuole di ogni ordine e grado chiuse, dal momento che diversi istituti "svolgono ordinaria attività didattica e che il passaggio della carovana in concomitanza con l’orario di uscita, possa interferire in maniera pregiudizievole sulla complessiva mobilità veicolare e pedonale cittadina ostacolando, tra l’altro, il rientro a casa degli studenti".

Non sarà l'unica novità prevista per l'arrivo del Giro d'Italia: dalle 10.30 alle 17.30, è stata anche disposta

"l'apertura straordinaria dei parcheggi della scuola Pergolesi di via Annecchino ad Arco Felice e del Parco Urbano Attrezzato di via Vecchia delle Vigne per la notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio", oltre alla chiusura al traffico per le strade attraversate dal Giro, "Questo per consentire agli abitanti della zona di via Solfatara e di Arco Felice di avere a disposizione un luogo alternativo dove lasciare le auto visto il divieto di sosta istituito sulle strade percorse dalla corsa rosa dalle 5:00 alle 17:30 di sabato", spiega una nota del comune, che aggiunge anche come "il parcheggio del Parco urbano resterà ininterrottamente aperto nella giornata del 13 maggio e chiuderà direttamente sabato alle ore 20; quello della scuola Pergolesi sarà disponibile dalle 20 di venerdì alle 20 di sabato", nonché che "per le due aree ci sarà una vigilanza volante da parte della polizia municipale".