Sanremo 2025, i cantanti campani in gara tra le Nuove Proposte: Settembre, Vale Lp e Lil Jolie Al Festival di Sanremo 2025 tocca alle Nuove Proposte: per la Campania, in gara Settembre e il duo formato da Vale Lp e Lil Jolie.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono tre gli artisti della Campania in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025: la "mini" competizione dell'Ariston durerà due sere, martedì 12 e giovedì 13 febbraio, come previsto dalla scaletta. I campani sono Settembre, al secolo Alessandro Settembre, e il duo Vale LP e Lil Jolie, rispettivamente Valentina Sanseverino e Angela Ciancio. Entrambi sfideranno in semifinale due cantanti diversi, per cui una "finalissima" tutta napoletana è più che possibile. I tre giovani artisti campani si aggiungono ai tre big (Massimo Ranieri, Rocco Hunt e i The Kolors) in gara per Sanremo.

Sanremo 2025, chi sono gli artisti campani in gara nelle Nuove Proposte

Questi gli artisti campani in gara tra le Nuove Proposte:

Settembre , al secolo Alessandro Settembre, napoletano classe 2001, arriva a Sanremo con il brano " Vertebre ", che racconta la fragilità della sua generazione, "fragile, piena di sogni ma spesso senza certezze. Porto a Sanremo tutte le lacrime di chi si sente perso e vuole trovare la forza per rialzarsi”, ha spiegato. Il suo look non è passato inosservata nei giorni scorsi per le strade di Sanremo: sciarpa del Napoli e maglietta azzurra, il giovane non ha nascoste il suo tifo calcistico e la sua terra d'appartenenza.

Il siparietto con la maglia del Napoli di Lil Jolie

Appena ieri, proprio il duo composto da Vale LP e Lil Jolie è stato protagonista di un simpatico siparietto, quando durante la trasmissione BellaMa' la conduttrice Roberta Capua ha invitato Lil Jolie a mostrare la maglia del Napoli che indossava, parzialmente coperta dal cappotto. Ma trattandosi di una maglia goliardica, al centro campeggiava la scritta "Bukkin", che in napoletano sta ad indicare anche una persona particolarmente scaltra e furba. Ma dallo studio, questo significato è sfuggito ai più, con Pierluigi Diaco che chiedeva cosa ci fosse scritto. "Non capisco, è una cosa volgare? Uno scherzo?", il tutto mentre Nancy Brilli stemperava il tutto ridendo a crepapelle, così come la stessa Vale Lp, evidentemente divertita da quel siparietto totalmente inatteso. Il video è diventato immediatamente virale sui social, generando una valanga di commenti divertiti.