Lil Jolie a Sanremo con una maglia del Napoli rivisitata, imbarazzo in studio: "Ma è uno scherzo?" Siparietto a BellaMa' su RaiDue tra Lil Jolie e i conduttori in studio: la ragazza indossa una maglia del Napoli con una scritta "particolare" e dallo studio si chiedono "Ma che significa?"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Qualche attimo di imbarazzo oggi pomeriggio durante la puntata di BellaMa' condotta da Pierluigi Diaco e Nancy Brilli su Rai Due: i conduttori si sono collegati con Roberta Capua, inviata a Sanremo per il Festival 2025 che prende il via questa sera, e la conduttrice partenopea ha intervistato Vale LP e Lil Jolie (al secolo, rispettivamente, Valentina Sanseverino, napoletana classe 1999, ed Angela Cianco, casertana classe 2000) che parteciperanno nella categoria "Nuove Proposte". Ad un certo punto, proprio Roberta Capua ha notato una maglia zzurra sotto il cappotto di Lil Jolie, e le ragazze hanno spiegato di essere tifose del Napoli e di portarla dunque per la propria squadra.

"Ha sotto la maglia del Napoli", ha subito commentato Roberta Capua, chiedendo di farla vedere: peccato però che non fosse la maglia di gioco ma una di quelle "goliardiche" che al posto dello sponsor ha sul petto un altro tipo di scritta: "Bukkin". Una maglia simile la sfoggiò anche Rose Villain qualche tempo fa, dopo il suo concerto napoletano. Una parola che, al di là della traduzione letterale, vuol dire in napoletano anche una persona "scaltra, furba". Alla vista della maglia, con Roberta Capua evidentemente accortasi di che tenore fosse la scritta, da studio c'è stato chi non ha subito ben afferrato, come Pierluigi Diaco, che ha chiesto: "Oddio, cosa c'è scritto? Non capisco, è una cosa volgare? Uno scherzo?", il tutto mentre Nancy Brilli stemperava il tutto ridendo e spiegando che non fosse propriamente una parola da ripetere. Ma chi ha riso più di tutte è stata proprio Vale Lp, evidentemente divertita da quel siparietto totalmente inatteso. Il video è diventato immediatamente virale sui social, vista l'ilarità dell'involontario botta e riposta tra Sanremo e lo studio televisivo.