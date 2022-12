Rissa tra ragazzini a Napoli, quattro minorenni accoltellati. Indagini sui profili social Quattro minorenni sono stati accoltellati ieri sera a Napoli durante una rissa; i carabinieri indagano anche sulle loro attività online.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quattro giovanissimi, tra i 14 e i 16 anni, sono finiti al Pronto Soccorso nella tarda serata di ieri, 11 dicembre, per ferite da coltello: sarebbero stati coinvolti in una rissa scoppiata tra ragazzini in piazza Carlo III, nel centro di Napoli, per cause ancora in via di accertamento; nessuno di loro è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno scandagliando le loro attività online per ricostruire l'episodio.

I quattro sono stati trasportati all'ospedale dei Pellegrini. Due di loro sono stati ricoverati, in osservazione: si tratta di due 15enni, non in pericolo di vita. Gli altri due, un 14enne e un 16enne, dopo le medicazioni del caso sono stati dimessi rispettivamente con prognosi di 15 e 10 giorni. Al Pronto Soccorso, in seguito alla segnalazione come da prassi inviata dal personale sanitario, sono intervenuti i militari della stazione Stella, che hanno avviato le indagini, che comprenderanno anche l'ascolto dei quattro feriti. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di uno scontro tra due gruppi di minorenni, non è escluso che si siano dati appuntamento.

Le indagini sui profili social dei ragazzini

Al vaglio degli investigatori, la possibilità che le fasi della rissa possano essere state catturate da alcune videocamere di sorveglianza, pubbliche o private, installate nei pressi di piazza Carlo III. Ma le indagini procedono anche sulla Rete, col web patrolling: i carabinieri sono infatti impegnati ad esaminare i profili sui social dei ragazzini coinvolti, alla ricerca di post e scambi di messaggi che potrebbero essere legati alla rissa.