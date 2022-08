Qualiano, dà fuoco al deposito comunale delle luminarie di Natale: 48enne denunciato Da quanto si apprende, anni fa l’uomo aveva al Comune di utilizzare quel locale come abitazione privata, ma l’istanza gli era stata negata.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nessuna avversione per il Natale, stile "Grinch", ma vecchi rancori mai sopiti dietro quanto accaduto a Qualiano, cittadina della provincia di Napoli, dove un uomo ha dato alle fiamme un locale di proprietà del Comune adibito a deposito per le luminarie e gli addobbi natalizi. I carabinieri della locale stazione hanno appurato che l'uomo, un 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine, nella notte tra sabato e domenica ha appiccato un incendio nel locale del Comune che sorge in piazza Gabriele D'Annunzio: le fiamme hanno provocato l'annerimento delle pareti del deposito e il danneggiamento delle luminare di Natale; si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Napoli per estinguere il rogo.

Il piromane voleva il deposito come abitazione privata

In seguito all'incendio, i carabinieri hanno avviato le indagini per individuarne cause e autore. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i militari dell'Arma sono riusciti a risalire alla dinamica dell'incendio e hanno individuato il 48enne, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di danneggiamento a seguito di un incendio. Dalle indagini svolte, i militari hanno appurato che l'uomo avrebbe appiccato il rogo perché, anni fa, aveva richiesto che quel locale comunale ora adibito a deposito degli addobbi natalizi gli venisse assegnato come abitazione privata, ma l'istanza gli era stata negata.