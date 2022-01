Procida, pub registra il marchio della Zingara, crostone tipico di Ischia: scontro tra le due isole Un locale di Procida ha depositato, per i 30 anni dall’ideazione, il marchio della Zingara: il tradizionale crostone, però, è nato negli anni Settanta a Ischia.

A cura di Valerio Papadia

È bagarre, nel Golfo di Napoli, tra le due isole cosiddette flegree: Procida e Ischia. Il pomo della discordia? La Zingara, il tradizionale crostone che tradizionalmente è legato a Ischia e di cui, invece, Procida ha rivendicato la paternità. Il terreno dello scontro? I social network. Tutto è partito da un post, pubblicato su Instagram da un locale dell'isola di Arturo, quest'anno Capitale italiana della cultura, "Il Gazebo", nel quale si celebrava il trentennale della Zingara, piatto nato, a detta dell'attività commerciale, proprio lì nel 1992. Nel post, il locale informava anche che, proprio in occasione dei 30 anni, avevano provveduto a registrare il marchio Zingara. È bastato questo ad accendere il patriottismo degli ischitani, che si sono riversati sotto il post per far notare – chi in toni pacati, chi meno – che la Zingara è nata nel 1977 ad opera di Aniello Massa e Giovanna Mollino, del pub "La Virgola" di Ischia Ponte.

Il post della discordia e le scuse

Tutto è nato, come detto, sui social network. Ecco il post della discordia, pubblicato su Instagram dalla pagina del locale "Il Gazebo" di Procida:

La “Zingara” compie trent’anni: dal 1992, è sinonimo di convivialità e sapori autentici, e la festeggiamo annunciandovi che è, a tutti gli effetti, un marchio depositato. Una “Z” che si fonde tra le onde del mare della nostra piccola isola, gli strati dei buonissimi ingredienti della Zingara che si sovrappongono e la palette colori calda e naturale che la caratterizzano. Tutto questo, e molto di più, è per noi la Zingara. Dopo trent’anni, abbiamo deciso di registrare il marchio: “La Zingara”. E per celebrarla in tutto e per tutto, stiamo lavorando anche a delle nuove tipologie del nostro iconico panino!

Quando, però, sotto al post sono comparsi insulti e critiche, lo staff del locale procidano si è subito affrettato a pubblicare un altro post, questa volta di scuse:

Lo staff del Gazebo, per evitare spiacevoli equivoci, ha rimosso la frase “la zingara nasce qui”, precisando che la registrazione del marchio, avvenuta tramite studio legale, è stata pensata per tutelare un prodotto che produciamo ormai da trent’anni. Lungi da noi la volontà di attribuirci la paternità della Zingara e creare attriti non solo con il popolo ischitano, tra i quali annoveriamo stimati colleghi, clienti e amici

La ricetta della Zingara

Ma che cos'è questa Zingara, che ha creato tanti dissidi tra Procida e Ischia? Si tratta di un crostone, vale a dire due fette di pane, poi farcite con ingredienti tipici dell'isola, quella di Ischia, come vuole la ricetta tradizionale. Tra i condimenti classici del crostone, vi sono sicuramente il fior di latte, il prosciutto crudo dolce, i pomodori, insalata e maionese.