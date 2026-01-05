Presidio a Napoli pro-Venezuela alle 16.30 alla Rotonda Diaz, sabato 10 manifestazione nazionale

Una delle manifestazioni di sabato scorso dopo l’attacco Usa al Venezuela

Anche Napoli scende in piazza contro l'attacco statunitense al Venezuela: quest'oggi alla Rotonda Diaz, alle 16.30, si terrà un presidio per sostenere il paese sudamericano, dopo che sabato scorso gli Stati Uniti d'America avevano avviato prima un massiccio bombardamento e poi catturato il presidente Nicolás Maduro e la moglie, per poi portarli in un carcere a Brooklyn. "Giù le mani dal Venezuela" e altri striscioni che chiedono la liberazione del presidente Maduro sono apparsi già nei giorni scorsi, e saranno esposti anche in occasione del presidio di questo pomeriggio.

Già nelle ore successive all'attacco statunitense, in molti erano scesi in piazza per protestare contro la guerra: a Napoli un presidio si era tenuto in via Depretis, dove si trova il consolato del Venezuela. Tra i sostenitori del presidio c'è anche Potere al Popolo, che condanna "la complicità delle nostre istituzioni e l'ingerenza statunitense sulla sovranità e la libertà del Venezuela. Condanniamo il governo Meloni e tutta l'Ue che legittimano l'azione terroristica del governo Trump, dimostrando ancora una volta, come per il genocidio in Palestina, la natura predatoria dell'imperialismo occidentale". Nella nota, Potere al Popolo sottolinea anche come "l'aggressione al Venezuela non è solo il tentativo di appropriarsi delle ricche risorse strategiche presenti sul territorio, ma anche di tornare ad affermare il controllo su quello che Washington continua a considerare il proprio ‘cortile di casa', nonché un attacco a un modello alternativo alla barbarie dell'imperialismo". Sabato 10 gennaio ci sarà invece la mobilitazione nazionale.