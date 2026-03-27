Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente, ok ai lavori del primo lotto

Come sarà la fermata della Linea 10, il treno senza conducente, secondo il progetto

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Ok ai lavori del primo lotto della nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola, il treno senza conducente. Lunedì 30 marzo ci sarà la firma del contratto tra il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, e il presidente del Consorzio Partenope 10 / Webuild spa, Guido Mennella, per dare il via alla prima tranche dei lavori che collegherà piazza di Vittorio, nel quartiere napoletano di Secondigliano al centro di Afragola. Al momento, infatti, non è stata ancora finanziato l'arrivo fino alla stazione dell'Alta Velocità, da un lato, e il prolungamento fino a piazza Carlo III e piazza Principe Umberto, dall'altro. A Secondigliano ci sarà lo scambio con la metro Linea 1, con l'obiettivo di arrivare all'Aeroporto di Capodichino entro il 2027.

L'accordo sarà stipulato nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo alle ore 13,30. Saranno presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi, del presidente della Regione, Roberto Fico, dell’assessore comunale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Cosenza, e del CEO di Webuild, Pietro Salini. Siamo ancora nella prima fase di progettazione. Il cronoprogramma dell'opera sarà presentato poi in conferenza stampa.

Tre fermate: a Secondigliano, Casoria e Afragola

La nuova linea metropolitana sarà attiva inizialmente con tre fermate: le stazioni Di Vittorio, Casoria e Afragola, che saranno realizzate completamente ex novo. I lavori dovrebbero durare circa 5 anni, potrebbe essere pronta entro il 2030. Il costo dell'opera è di 1,2 miliardi di euro. L'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria il 29 dicembre scorso a due Rti con mandatarie Webuild e Caf. Il 31 dicembre, infatti, scadeva il termine per l'utilizzo dei fondi, che altrimenti si sarebbero persi. Ad oggi sono state completate le verifiche e si potrà quindi firmare il contratto lunedì 30 marzo 2026.

Cosa prevede il progetto del primo lotto

Il primo lotto della Linea 10 prevede un finanziamento di circa 1200 milioni per la realizzazione di una prima tratta di 6,5 km tutta in sotterraneo (Fase 1A) e il diritto in esclusiva a realizzare ulteriori 1,9 miliardi di opzioni collegate per il futuro completamento e prolungamento della linea verso il centro di Napoli e verso la stazione AV Napoli-Afragola.

Il tracciato della Linea 10, lungo a regime complessivamente circa 13 km, sarà realizzato quasi interamente in sotterraneo. Nell’ambito dell’appalto, i lavori della Fase 1A attraverseranno i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore e Napoli, con 7 stazioni di cui 3 da realizzare complete (Di Vittorio, Casoria Centro, Afragola) e 4 da realizzare in questa prima fase solo in parte (Casavatore San Pietro, Casoria Casavatore, Casoria Afragola, Afragola Garibaldi).

Nelle opzioni collegate rientra invece la realizzazione di ulteriori 7,3 km di linea, il completamento delle 4 stazioni avviate nella Fase 1A, la realizzazione di altre 5 stazioni e altre opere connesse che comprendono anche la realizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio a servizio della stazione AV di Afragola.