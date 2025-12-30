Metro Linea 10 Napoli, tutte le fermate e i tempi di costruzione. Fra 5 anni la tratta aeroporto-Linea 1

Prima tratta della nuova linea metropolitana senza conducente che collegherà area metropolitana e capoluogo sarà: Afragola-Di Vittorio.

Il progetto della nuova Metro Linea 10 di Napoli

Cinque anni per realizzare la prima tratta della nuova Metro Linea 10 di Napoli, con i treni senza conducente, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. La prima tranche collegherà la città di Afragola e piazza Di Vittorio a Secondigliano, nell'area nord di Napoli, dove sarà connessa alla stazione della metro Linea 1 e, quindi, all'Aeroporto di Capodichino. In questo modo gli abitanti dell'area nord di Napoli, già tramite le prime tre nuove stazioni di Di Vittorio, Casoria e Afragola, che saranno realizzate completamente ex novo, potranno raggiungere comodamente in treno lo scalo partenopeo e il centro città, andando a ridurre drasticamente il traffico nel capoluogo.

Questi i tempi medi stimati, salvo imprevisti, per la realizzazione della prima tratta della nuova linea metropolitana di Napoli, finanziata con 1,2 miliardi di euro, e appaltata ieri a due Rti con mandatarie Webuild e Caf. Restano fuori, per ora, le tratte verso Afragola Alta Velocità e Napoli Carlo III-Piazza Principe Umberto.

Quando partono i lavori della Linea 10

Ma la domanda è: quando partiranno i lavori? Il percorso è ancora lungo. Dopo le lungaggini burocratiche sui progetti e le polemiche sui tagli ai fondi, ieri, lunedì 29 dicembre, è stata fatta l'aggiudicazione provvisoria della gara da 1,2 miliardi di euro. Una corsa contro il tempo, perché la scadenza dei finanziamenti era al 31 dicembre, domani, e si rischiava di perdere i soldi. Quali saranno i prossimi passi? Adesso, a quanto si apprende, bisognerà completare le verifiche e successivamente firmare il contratto. Il tutto al netto di possibili ricorsi da parte delle altre società concorrenti. Se tutto dovesse procedere secondo la tabella di marcia, quindi, si prevede che per la realizzazione del primo tracciato già finanziato occorreranno almeno 5 anni, quindi entro il 2030.

Cosa prevede il progetto della prima traccia della metro linea 10

Ma cosa prevede il progetto del primo tracciato? Come detto, la prima tratta della Linea 10 collegherà Afragola città con piazza Di Vittorio a Napoli, dove è in corso di realizzazione la stazione della metro Linea 1. Al momento, quindi, restano fuori da un lato la connessione con la Stazione ferroviaria dell'Alta Velocità di Afragola e dall'altro ci sarà da completare il tratto da piazza Di Vittorio a piazza Carlo III e piazza Principe Umberto, quest'ultima a due passi dalla Stazione Centrale di piazza Garibaldi e dalla Stazione Eav della Circumvesuviana di Porta Nolana.

Il maxi-progetto della Linea 10 prevede, infatti, diverse fasi. Una prima fase, quella appaltata ieri, con un finanziamento di circa 1200 milioni, per la realizzazione di una prima tratta di 6,5 km tutta in sotterraneo (Fase 1A) e il diritto in esclusiva a realizzare ulteriori 1,9 miliardi di opzioni collegate per il futuro completamento e prolungamento della linea verso il centro di Napoli e verso la stazione AV Napoli-Afragola.

Tutte le nuove stazioni della prima tratta

Il tracciato della Linea 10, lungo a regime complessivamente circa 13 km, sarà realizzato quasi interamente in sotterraneo. Nell’ambito dell’appalto, i lavori della Fase 1A attraverseranno i comuni di Afragola, Casoria, Casavatore e Napoli, con 7 stazioni di cui 3 da realizzare complete (Di Vittorio, Casoria Centro, Afragola) e 4 da realizzare in questa prima fase solo in parte (Casavatore San Pietro, Casoria Casavatore, Casoria Afragola, Afragola Garibaldi).

Nelle opzioni collegate rientra invece la realizzazione di ulteriori 7,3 km di linea, il completamento delle 4 stazioni avviate nella Fase 1A, la realizzazione di altre 5 stazioni e altre opere connesse che comprendono anche la realizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio a servizio della stazione AV di Afragola.

A regime, le stazioni saranno 12 in tutto per l’intero maxi-progetto con nuovi nodi di interscambio con le Linee 1 e 2 della metropolitana di Napoli e con la Ferrovia Circumvesuviana.

A seguito dell’eventuale esercizio di tutte le opzioni contrattuali, l’intera Linea 10 della Metropolitana di Napoli risulterà articolata come segue: