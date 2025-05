video suggerito

Precipita dal tetto del capannone, gravissimo 24enne a Cava de'Tirreni: ricoverato in ospedale Incidente a Cava de'Tirreni: 24enne precipita dal tetto di un capannone in via XXV luglio. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

È precipitato dal tetto di un capannone abbandonato a Cava de'Tirreni, dove si era recato in compagnia di amici. Adesso è gravissimo in ospedale un giovane di 24 anni. Ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale di Salerno. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì 8 maggio 2025. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno eseguito i rilievi del caso e indagano sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il ragazzo era in compagnia di un gruppo di amici, con i quali si sarebbe introdotto all'interno dell'area che si trova in via XXV luglio e sarebbe entrato nel capannone dismesso.

Salerno, 24enne precipita dal tetto: gravissimo

Il gruppo avrebbe, quindi, raggiunto il tetto dello stabilimento, dove, poco dopo, si è verificato l'incidente. Il 24enne, a quanto risulta, avrebbe calpestato una superficie che ha ceduto ed è precipitato nel vuoto, cadendo da un'altezza di circa 4 metri. Il giovane, purtroppo, nell'impatto con il suolo è rimasto ferito gravemente. I compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno. Il personale medico dopo aver prestato le prime cure mediche al malcapitato e averlo stabilizzato, lo ha trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Ruggi d'Aragona", dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il 24enne ora è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Sulla vicenda, come detto, indagano i carabinieri di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Al momento, l'ipotesi sul ferimento del ragazzo è quella di un tragico incidente. Ma le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi sul posto alla ricerca di elementi che possano confermare la ricostruzioni ed hanno acquisito le prime testimonianze.