Pizzeria Dal Presidente, dopo le frasi omofobe il proprietario incontra parte della comunità LGBT+ di Napoli

La domanda ora è una sola: è un vero ravvedimento, una presa di coscienza o è solo paura di perdere clientela? Massimiliano Di Caprio, proprietario della Pizzeria Dal Presidente di via Tribunali, recente protagonista a mezzo Instagram di un bruttissimo episodio di espressioni omofobe e sgrammaticate nei confronti del mondo Lgbt+ ha incontrato «una delegazione di attivisti e attiviste di diverse associazioni napoletane nella sede di Antinoo Arcigay Napoli» . Lo fa sapere la stessa associazione.

Dunque pace fatta? Scrive l'Arcigay napoletana:

Breve recap della vicenda: qualche giorno fa, in una story Ig, Di Caprio aveva inveito in maniera pesante contro il mondo omosex:

Io sono uomo e non voglio offendere la legge di Gesù Cristo che ha creato uomo e donna e devo essere falso viscido e lecchino dei gay e delle lesbiche […]

Quindi per me siete dei pervertiti infelici e volete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv e per strada destabilizzandoli, ma nascondetevi che siete ridicoli per non dire altro.