Attacchi omofobi, fiume di recensioni negative alla pizzeria Dal Presidente: Tripadvisor e Fb le bloccano Migliaia di recensioni negative alla pizzeria Dal Presidente dopo le frasi a contenuto omofobo del suo proprietario.

Nel corso di poche ore la reputazione online della pizzeria Dal Presidente di via Tribunali è crollata al livello della peggior bettola mai vista. Motivo? Le brutte sortite su Instagram del titolare della nota pizzeria napoletana, Massimiliano Di Caprio, di segno nettamente omofobo. Le affermazioni dell'uomo, rilanciate dal movimento politico di sinistra Potere al Popolo su Facebook hanno indignato centinaia di persone che per tutta risposta hanno scelto di lasciare una recensione negativa alla storica pizzeria dei Decumani. Recensioni online a una stella su Google, Tripadvisor, Facebook, The Fork, commenti polemici sotto tutti i post di tutti i social in cui l'attività commerciale è presente: insomma una shitstorm in piena regola, di quelle che schianterebbero anche marchi più "attrezzati" e senza una gestione dei social network artigianale (per non dire inadeguata, viste le affermazioni).

Il proprietario dell'impresa ha attaccato le persone omosessuali definendole «pervertiti» e «ridicoli», sostenendo di essere nel giusto poiché rispetta «la legge di Gesù Cristo», salvo poi giustificarsi con più classico (e a sua volta meno efficace) degli argomenti: «Ho molti amici gay».

La reazione delle recensioni negative in queste ultime ore è parzialmente mitigata dall'intervento di Tripadvisor e Facebook che stanno venendo incontro all'utente. Tale è stata la fiumana di proteste che i due servizi hanno bloccato i contenuti degli utenti, comprendendo che l'accanimento contro l'attività è conseguente altre vicende e non è un giudizio sulle pietanze e il servizio del locale.

La brand reputation crisis durerà a lungo o è destinata a spegnersi nel giro delle prossime ore? L'Arcigay di Napoli ha annunciato di voler «denunciare il profilo Instagram» e già invoca il boicottaggio, dicendosi pronta a «manifestazioni di protesta fuori la pizzeria».