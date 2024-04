Giornate Fai: sabato 7 aprile visite guidate al Grand Hotel Parker’s di Napoli

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Per la prima volta il più antico grand hotel di Napoli, il Parker's, apre le sue porte al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Sabato 7 aprile 2024 – alle ore 10 e alle ore 16 – l'albergo al corso Vittorio Emanuele, offrirà la possibilità di visite guidate. Il Grand Hotel Parker’s vanta una collezione d'arte di alto profilo (con opere dal Settecento ad oggi) e tra i suoi corridoi custodisce storie che l’hanno reso famoso. A partire da Oscar Wilde, che, accompagnato dal giovane fidanzato Lord Alfred Douglas, "Bosie", nel 1897 giunse a Napoli e si registrò al Parker’s sotto falso nome, per trascorrere un soggiorno romantico all’insegna della privacy.

Al Parker's hanno soggiornato, tra gli altri, Virginia Woolf, Lamont Young, Capi di Stato e teste coronate, attori e sportivi, politici e celebrities, da Totò a Clark Gable, passando per Eduardo de Filippo e Kanye West. Oggi il Parker's è un hotel 5 Stelle Lusso – che ha al suo interno il primo ristorante partenopeo con due stelle Michelin, il "George". E vanta uno dei panorami più belli e ampi sul golfo napoletano.

La visita sarà condotta dal Delegato alla Cultura della Delegazione FAI di Napoli Michelangelo Iossa alla presenza di Francesca Torre Avallone, esponente della quarta generazione della proprietà del grand hotel. L'evento è riservato agli iscritti Fai, con prenotazione obbligatoria e un contributo di partecipazione di 5 euro. Il contatto mail del Fondo ambiente a Napoli è napoli@delegazionefai.fondoambiente.it.