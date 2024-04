video suggerito

All’Arena Flegrea di Napoli la mostra “The World of Banksy” sul famoso street artist inglese L’Arena Flegrea Indoor, alla Mostra d’Oltremare, ospiterà dall’11 ottobre 2024 al 4 maggio 2025 la mostra “The World of Bansky”, sul famoso street artist britannico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante non si conosca la sua identità, è uno degli street artist più conosciuti e famosi del mondo, forse il più famoso. Stiamo parlando di Banksy, street artist inglese noto per i suoi murales che criticano fortemente, spesso in maniera ironica, le storture della nostra società. Napoli, città legata a Bansky, dal momento che custodisce un suo murales – la "Madonna con la pistola" che sorge al centro storico – si prepara ad ospitare la mostra "The World of Bansky", evento immersivo con oltre 30 opere del famoso street artist. La mostra si svolgerà dall'11 ottobre 2024 al 4 maggio 2025 all'Arena Flegrea Indoor, complesso al chiuso allestito nel foyer dell'Arena Flegrea, all'interno della Mostra d'Oltremare, a Fuorigrotta.

Il percorso espositivo, però, sarà composto da oltre 130 opere che racconteranno allo spettatore l'arte di Banksy, come detto famoso per la sua presa ironica, a volte controversa, sulla politica e sull'attualità; tra le opere del celebre street artisti "Ozone Angel", Steve Jobs" e "Napoleon". Accanto alle opere, ci sarà una sezione video speciale che svela la storia e il messaggio dei murales del celebre street artist. Inoltre, accanto alle opere di Banksy, ci saranno anche creazioni e murales realizzati da giovani artisti anonimi – proprio come Banksy – provenienti da tutta Europa.