Lo Sponz Fest 2024 non si farà, l’annuncio di Vinicio Capossela: “Mancano le condizioni minime” Il festival musicale e artistico ideato dal cantautore Vinicio Capossela, che si tiene ogni fine agosto a Calitri, quest’anno non prenderà il via, almeno per il momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Vinicio Capossela

È uno degli appuntamenti più attesi e amati dell'estate in Campania: lo Sponz Fest, festival musicale, artistico e culturale ideato, ormai più di dieci anni fa, dal cantautore Vinicio Capossela e che si tiene a fine agosto nella sua Calitri, cittadina dell'Alta Irpinia, ovviamente nella provincia di Avellino. Appuntamento che, in questo 2024, non ci sarà, o almeno non al momento, visto che come si legge in un comunicato, diramato via social dalla direzione del festival e dallo stesso Capossela, "mancano le condizioni minime".

Lungo il comunicato diramato dall'associazione che organizza lo Sponz Fest e dal cantautore campano:

La natura della manifestazione è quella di cercare di offrire a chi vi partecipa contenuti al più basso costo possibile (dagli incontri agli spettacoli , all’acqua da bere, al campeggio pressoché libero e gratuito), nella convinzione che la cultura, il gioco, l’incontro, l’esercizio di comunità, siano risorse pubbliche e contribuiscano, anche a mezzo di un pubblico finanziamento, ad attivare e generare economie e dinamiche sul territorio che ha realizzato con noi questa specie di miracolo che è lo Sponz Fest. Quest’anno una serie di problematiche che vanno al di là della nostra volontà, e anche oltre quelle della Regione Campania e di Scabec (la società della Regione di promozione del patrimonio culturale campano) hanno impedito ad ora la realizzazione delle condizioni minime per organizzare l’edizione senza snaturarla

Gli organizzatori del festival, però, lasciano aperto uno spiraglio: il festival sicuramente non si terrà nella sua collocazione temporale consueta, quella di fine agosto, ma non è detto che non possa tenersi, magari anche in altre forme. Ecco così dice, a questo proposito, il comunicato:

Non ci diamo per vinti e di concerto con l’amministrazione comunale di Calitri, l’associazione Sponziamoci e chi ci ha sostenuto fino ad ora, stiamo cercando di portare avanti comunque, magari in differenti forme, la manifestazione e lo spirito Sponz, ma, ad oggi, siamo costretti a liberarvi dal pensiero di trovare un alloggio a fine agosto, a meno che non vogliate approfittarne per godere delle meraviglie che offre l’alta Irpinia, così come abbiamo cercato di farvele scoprire in questi anni di Sponz. Sosteniamoci e non perdiamoci di vista