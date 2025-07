Quali sono i musei gratis in Campania ogni prima domenica del mese

video suggerito

A cura di Redazione Cultura

Domenica al Museo è sicuramente l'iniziativa culturale più nota d'Italia. Promossa dal Ministero della Cultura, prevede che ogni prima domenica del mese vi sia l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali in tutta Italia. In Campania l'appuntamento è particolarmente atteso grazie alla presenza di siti molto visitati come il Parco Archeologico di Pompei, la Reggia di Caserta, gli Scavi di Ercolano e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Di solito l'evento mensile si traduce in grandi afflussi di visitatori , anche in giornate molto calde come quelle di luglio e agosto o fredde come a dicembre e gennaio.

Ogni mese, quindi, migliaia di visitatori – italiani e stranieri – approfittano della giornata gratuita per scoprire il patrimonio culturale unico di questa regione. L'elenco dei luoghi aperti e gli orari possono variare: per questo è sempre consigliabile consultare i siti ufficiali del vari luoghi o il sito ufficiale del MiC. Siccome ormai si vive con il telefono in mano, esiste anche una app, Musei Italiani" che fornisce informazioni dettagliate e servizi legati ai musei statali italiani (questo il link per scaricare la versione per iPhone, invece per i telefoni Android, c'è un altro link).

Avellino

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore , Casalbore

, Casalbore Area archeologica di Conza , Conza della Campania

, Conza della Campania Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino , Ariano Irpino

, Ariano Irpino Parco archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano

Benevento

Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino , Montesarchio

, Montesarchio Teatro romano di Benevento, Benevento

Caserta

Anfiteatro campano , Santa Maria Capua Vetere

, Santa Maria Capua Vetere Museo archeologico nazionale dell'Agro atellano , Succivo

, Succivo Museo archeologico nazionale dell'antica Allifae , Alife

, Alife Museo archeologico nazionale dell’antica Capua , Santa Maria Capua Vetere

, Santa Maria Capua Vetere Museo archeologico nazionale di Calatia , Maddaloni

, Maddaloni Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca , Sessa Aurunca

, Sessa Aurunca Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum , Teano

, Teano Reggia di Caserta – Palazzo Reale , Caserta

, Caserta Teatro romano di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca

Napoli

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento , Napoli

, Napoli Certosa di San Giacomo e Museo archeologico nazionale di Capri , Capri

, Capri Certosa e Museo di San Martino , Napoli

, Napoli Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini , Napoli

, Napoli Crypta Neapolitana , Napoli

, Napoli Grotta Azzurra , Anacapri

, Anacapri Museo "Diego Aragona Pignatelli Cortes" , Napoli

, Napoli Museo archeologico della penisola sorrentina "Georges Vallet" , Piano di Sorrento

, Piano di Sorrento Museo archeologico nazionale di Napoli , Napoli

, Napoli Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana , Napoli

, Napoli Museo e Real Bosco di Capodimonte , Napoli

, Napoli Museo storico archeologico di Nola e Area archeologica di San Paolo Belsito , Nola

, Nola Palazzo Reale di Napoli , Napoli

, Napoli Anfiteatro Flavio, Puteoli , Pozzuoli

, Pozzuoli Museo archeologico dei Campi Flegrei , Bacoli

, Bacoli Parco archeologico delle Terme di Baia , Bacoli

, Bacoli Parco archeologico di Cuma , Pozzuoli

, Pozzuoli Parco archeologico di Ercolano , Ercolano

, Ercolano Antiquarium di Boscoreale , Boscoreale

, Boscoreale Area archeologica di Pompei , Pompei

, Pompei Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia "Libero D'Orsi" , Castellammare di Stabia

, Castellammare di Stabia Scavi archeologici di Stabiae , Castellammare di Stabia

, Castellammare di Stabia Scavi di Oplontis , Torre Annunziata

, Torre Annunziata Villa Regina , Boscoreale

, Boscoreale Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi , Napoli

, Napoli Villa Damecuta, Anacapri

Salerno

Certosa di San Lorenzo , Padula

, Padula Museo archeologico nazionale di Volcei "Marcello Gigante" , Buccino

, Buccino Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno , Sarno

, Sarno Museo archeologico nazionale di Eboli , Eboli

, Eboli Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico , Pontecagnano Faiano

, Pontecagnano Faiano Museo archeologico nazionale di Sala Consilina , Sala Consilina

, Sala Consilina Museo e area archeologica di Paestum , Capaccio Paestum

, Capaccio Paestum Area archeologica di Velia , Ascea

, Ascea Parco archeologico urbano dell'antica Volcei , Buccino

, Buccino Parco archeologico urbano dell’antica Picentia , Pontecagnano Faiano

, Pontecagnano Faiano Teatro romano di Sarno , Sarno

, Sarno Villa romana e Antiquarium di Minori, Minori

Foto @reggiadicaserta / Instagram

Prime domeniche del mese per visitare i musei gratis

6 luglio 2025

3 agosto 2025

7 settembre 2025

5 ottobre 2025

2 novembre 2025

7 dicembre 2025

4 gennaio 2026

1 febbraio 2026

1 marzo 2026

5 aprile 2026

3 maggio 2026

7 giugno 2026