Bufera sul titolare della pizzeria Del Presidente a Napoli: “Attacchi omofobi”

Massimiliano Di Caprio, titolare della Pizzeria Dal Presidente di via Tribunali è finito in una bufera che ora rischia di travolgere anche la sua attività commerciale, una delle più note e apprezzate di Napoli. Il motivo è l'utilizzo dei social network che ormai il mondo del food napoletano maneggia con disinvoltura (in alcuni casi pure troppa), in molti casi senza affidarsi a professionisti, senza strategia di mercato e quindi con alta possibilità di errori macroscopici.

Questi i fatti: Di Caprio con l'account "@dal_presidente_pizzeria" a lui riferibile, ha pubblicato su Instagram una "storia" finita nel mirino di numerosi utenti e dell'attivismo partenopeo sui social network. Ora la story non è più visibile, non si sa se rimossa o scaduta (dopo 24 ore circa vengono archiviate in automatico dal social network di Meta)."Potere al Popolo" ha duramente stigmatizzato l'uscita dell'imprenditore. Sortita in alcuni passaggi oggettivamente irripetibile poiché sgrammaticata ma soprattutto dal chiaro contenuto omofobo.

Questa è parte di uno dei pensieri, epurata dagli orrori di grammatica:

Ascoltatemi bene: a me non me ne fo*te niente di consensi e di avere più clienti e di candidarmi in politica per avere voti o fare soldi. Io sono UOMO e non voglio offendere la legge di Gesù Cristo che ha creato uomo e donna e devo essere falso viscido e lecchino dei gay e delle lesbiche […]

Quindi per me siete dei pervertiti infelici e volete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv e per strada destabilizzandoli, ma nascondetevi che siete ridicoli per non dire altro.