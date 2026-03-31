Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non verrà più a Napoli domani

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarà domani a Napoli per la cerimonia prevista in occasione del 103esimo anniversario della costituzione dell'Aeronautica Militare italiana. La decisione è stata assunta alla luce delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani nel capoluogo campano, che hanno portato a modificare l'agenda del capo dello Stato.

Mattarella, 84 anni, avrebbe dovuto partecipare alla celebrazione ufficiale dell'Aeronautica militare, ma la presenza è stata annullata per motivi legati alle cattive condizioni del tempo, domani 1 aprile, infatti c'è di nuovo allerta meteo gialla e sono previste intense precipitazioni.

Domani, mercoledì 1 aprile, a partire dalle ore 10.30, è previsto il sorvolo delle Frecce Tricolori a termine della cerimonia che coniuga l'anniversario della fondazione dell'Aeronautica e il giuramento e battesimo del Corso "Grifo VI" dell'Accademia Aeronautica. Nella giornata di oggi, martedì 31, la pattuglia acrobatica si è regolarmente esercitata, come molti hanno potuto sentire dal caratteristico rombo dei velivoli Aermacchi MB-339. Al momento le evoluzioni delle Frecce sono confermate.