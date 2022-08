Pasquale, ammalato grave, sposa Alessandra mentre lotta per la vita in ospedale a Frattamaggiore La grande storia d’amore della coppia. Il sindaco Del Prete: “Pasquale non sa quanto gli resta, ha voluto coronare questo desiderio”

A cura di Pierluigi Frattasi

Pasquale ha un brutto male e ha deciso di sposare la sua Alessandra mentre lotta per la vita in ospedale a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Una storia quasi da favola che dimostra il grande amore che c'è tra la coppia. A celebrare il matrimonio il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, che ha tenuto la cerimonia nella struttura sanitaria dove Pasquale sta conducendo la sua battaglia. È lo stesso primo cittadino a dare notizia di quanto avvenuto: “Voglio raccontarvi una bellissima storia d’amore”, scrive sul suo profilo social.

La storia d'amore di Pasquale e Alessandra

“Loro sono Pasquale e Alessandra e da oggi sono ufficialmente marito e moglie – scrive il sindaco Del Prete – Pasquale è affetto da un brutto male che non si sa quanto tempo gli darà ancora da vivere. Qualche settimana fa mi ha espresso un desiderio: quello di sposare la sua amata. Ci siamo subito attivati per preparare i documenti ma purtroppo negli ultimi giorni la situazione è peggiorata. E così non abbiamo perso tempo! Oggi ho raggiunto Pasquale dove si trovava per effettuare la sua terapia salvavita e finalmente i novelli sposi hanno coronato il loro sogno".

"L'amore non ha confini"

Una storia di altri tempi che dimostra un amore sconfinato tra i due novelli coniugi, al di sopra di ogni altra cosa. "Pasquale mi ha chiesto di pubblicare questa foto – prosegue il primo cittadino del comune del Napoletano – Affinché tutti potessimo capire che “l'umano arriva dove arriva l'amore, non ha confini se non quelli che gli diamo”. Auguri Pasquale e Alessandra! É stato un onore per me partecipare al coronamento del vostro amore".