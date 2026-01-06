“No allo sgombero di Officina 99”, assemblea il 10 gennaio per difendere il centro sociale

"No allo sgombero del centro sociale Officina 99 a Napoli". Protesta degli attivisti contro l'ipotesi di disoccupare lo stabile di via Gianturco, nella periferia orientale della città. Convocata una assemblea cittadina per sabato 10 gennaio alle ore 17. L'ipotesi di sgombero è arrivata negli scorsi giorni, dopo una richiesta al Comune di Napoli da parte dei carabinieri, che avevano eseguito un intervento il 14 dicembre scorso. Il sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato che al momento lo sgombero di Officina 99 non è all'ordine del giorno dell'agenda politica cittadina.

Il centro sociale: "Siamo una risorsa da difendere"

Gli attivisti napoletani, intanto, stanno organizzando una manifestazione pubblica a sostegno del centro sociale: "Dopo gli sgomberi del Leoncavallo a Milano e dell'Askatasuna a Torino – si legge in una nota di Officina 99 – la scure repressiva del governo Meloni prova ad abbattersi su quante più possibili esperienze di dissenso e di lotta che nei decenni hanno portato alla nascita dei Centri Sociali Occupati Autogestiti". "Per problematiche sia interne che internazionali – argomenta – la soglia di tollerabilità del dissenso rasenta lo zero assoluto".

Gli attivisti spiegano come sono nati nel corso di decenni i centri sociali napoletani, dai quali sono usciti anche intellettuali e manager nel corso degli anni. "Dalla loro nascita – si legge – i CSOA si configurano come luoghi che rendono possibile l'aggregazione di soggettività dissidenti, l'esercizio di pratiche politiche alternative, la produzione culturale contro-egemonica e le esperienze di opposizione sociale".

"In queste capacità – conclude la nota – si colloca la richiesta di sgombero del CSOA Officina99, del Gridas, del Civico 7, e di tutte quelle esperienze territoriali che in questa fase storica costituiscono una minaccia da eliminare da ogni contesto urbano". Da qui, l'idea di chiamare la città a difesa dei centri sociali: "Chiamiamo a confronto tutti gli spazi occupati cittadini e con loro lavoratori, disoccupati e precari, migranti e tutti coloro che non accettano la gabbia securitaria che ci stanno costruendo intorno. Vi aspettiamo sabato 10 gennaio dalle ore 17:00 per un'assemblea cittadina al CSOA Officina 99".