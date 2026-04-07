“Traditore della Patria da fucilare”: minacce via mail a Gennaro Sangiuliano, consigliere regionale di Fratelli d’Italia

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«I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli». Questo il minaccioso testo della mail ricevuta dal consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia ed ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il consigliere ha presentato denuncia all’Arma dei Carabinieri, «mettendo a disposizione – dice – anche i propri dispositivi informatici» per agevolare le indagini.

«Non conosco l’origine della mail – ha spiegato – può essere solo uno dei tanti leoni da tastiera che già mi tartassano sui social ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali. Mi fido delle istituzioni chiamate a investigare. Purtroppo il clima politico in Italia è degenerato in parole di odio e violenza che non fanno bene alla nostra democrazia».

Sull’episodio è intervenuto anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico: «Esprimo piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Campania, per le gravi minacce ricevute. Si tratta di un episodio che va condannato con fermezza. Ogni forma di odio e violenza va respinta. Al consigliere Sangiuliano va la mia vicinanza personale e istituzionale, insieme all’auspicio che siano individuati presto i responsabili». Anche il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ha espresso sostegno: «Grande solidarietà a nome mio e del Consiglio regionale della Campania al collega consigliere Gennaro Sangiuliano, vittima di un vile attacco intimidatorio. L’assemblea legislativa campana è fortemente compatta e solidale contro ogni forma di violenza e contro ogni forma di degenerazione del clima politico e sociale», ha aggiunto Manfredi.