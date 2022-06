Napoli vuole intitolare (finalmente) una piazza al grande Bud Spencer Finalmente Napoli si organizza per intitolare un luogo alla memoria del grande Bud Spencer.

Com'è possibile che a Budapest, in una piazzetta del centro della capitale ungherese, campeggi una statua di Bud Spencer e in Italia, nella sua Napoli, Carlo Pedersoli, atleta olimpionico prima e poi attore e imprenditore noto in tutto il mondo, non abbia nemmeno una strada che porti il suo nome? Da oggi a Napoli è partito l'iter per il doveroso tributo attraverso l'intitolazione di una piazza. A lanciare la proposta è il consigliere del Comune di Napoli Gennaro Demetrio Paipais che spiega: «Carlo Pedersoli è stato una leggenda per una intera generazione, ha dato lustro alla nostra città in tutto il mondo e nel corso delle interviste anteponeva la napoletanità all'italianità».

Il protagonista di "Piedone lo sbirro" con Enzo Cannavale, il formidabile partner di un altro grande del cinema degli anni Settanta e Ottanta, Terence Hill, è nato e ha vissuto i primi anni nel borgo di Santa Lucia, ironia della sorte nello stesso palazzo di via Generale Orsini in cui è nato un altro grande personaggio della nostra città, Luciano De Crescenzo.

Massimo Pepe, presidente della commissione Urbanistica del Comune di Napoli, ha accolto la proposta della piazza e annunciato la calendarizzazione una riunione dell'apposita commissione consiliare per valutare la proposta:

