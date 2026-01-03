napoli
Lo storico bar ‘La Caffettiera’ di piazza dei Martiri cambia gestione: dai Campajola passa a Diego Nuzzo

Dal 7 gennaio lo storico locale di piazza dei Martiri passa dalla famiglia Campajola allo chef Nuzzo. Restyling e focus su food, lunch e apericena.
A cura di Redazione Napoli
La Caffettiera in piazza dei Martiri
La Caffettiera in piazza dei Martiri

Cambia proprietà "La Caffettiera", storico bar di Napoli in piazza dei Martiri. Dal 7 gennaio la gestione passa dalla famiglia Campajola a Diego Nuzzo, 50 anni, chef e imprenditore, già titolare delle attività "Coco Loco" in via Cappella Vecchia e via Calabritto. La famiglia Campajola gestiva il locale dal 1982. L'accordo prevede il mantenimento del brand "La Caffettiera". La nuova gestione annuncia un rafforzamento dell’offerta food, con focus su lunch e apericena, senza estensione degli orari serali. Resta centrale la funzione di caffetteria, soprattutto nella fascia mattutina.

È previsto un restyling degli spazi interni ed esterni, compreso il dehors, senza modifiche strutturali rilevanti. Il concept sarà orientato maggiormente alla ristorazione e al cocktail bar. L’inaugurazione della nuova gestione è prevista prima di Pasqua. Guglielmo Campajola, da 45 anni al timone dell'impresa commerciale, lascia la gestione operativa per dedicarsi alla famiglia. La Caffettiera resta attiva anche a Roma, in piazza di Pietra, dov'è aperta dal 1991.

Immagine
