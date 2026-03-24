Morto Antonio Cipolletta, cofondatore de La Padella, la storica rosticceria di piazza Arenella

Antonio Cipolletta

"La Padella" uno degli esercizi commerciali storici dell'Arenella, la rosticceria aperta alla fine degli anni Sessanta e ancora in esercizio, perde il suo co-fondatore, Antonio Cipolletta, scomparso nelle scorse ore. L'imprenditore napoletano è ricordato dai dipendenti della rosticceria di piazza Arenella come una figura centrale per l’attività, costruita nel tempo con impegno costante e attenzione alle persone. «Una persona speciale, che con passione, dedizione e umanità ha costruito non solo un’attività, ma una vera famiglia», si legge nel messaggio diffuso dopo la notizia della morte.

Il suo impegno professionale si è accompagnato a un rapporto umano stretto con collaboratori e clienti, lasciando «un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto». I funerali si terranno domani, 25 marzo 2026, alle ore 11.30, presso la chiesa dei Santi Maria del Soccorso, in piazza Arenella.

La storia dell'impresa affonda le sue radici alla fine degli anni Sessanta: Mario Cipolletta, grande cultore della cucina tradizionale napoletana ed appassionato gastronomo, decise di rilevare la salumeria "Da Argenio". Negli anni a venire Mario, con l’aiuto del primogenito Antonio e del secondo Francesco aprì la rosticceria (8 dicembre 1967). Ora l'impresa è alla terza generazione.