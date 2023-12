Napoli, il piano sicurezza per le feste natalizie: 24 varchi per la movida, 300 unità in campo Focus su Vomero, Centro Storico, Quartieri Spagnoli e l’area dei baretti di Chiaia; dal 24 dicembre i controlli di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Presenza rafforzata di forze dell'ordine in strada, attenzione particolare ai luoghi di ritrovo e della movida, 24 "varchi di accesso" presidiati: sono i punti cardine del piano sicurezza coordinato dal neo prefetto di Napoli, Michele di Bari, e messo a punto per le feste natalizie nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Da domani, 24 dicembre, in campo ci saranno 320 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, col supporto di personale della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana di Napoli.

Focus sulla movida, 24 varchi di accesso

I luoghi prevalentemente monitorati saranno quelli della movida; sono stati individuati 24 varchi di accesso, che verranno presidiati, e dove le forze di polizia effettueranno controlli per assicurare il rispetto dei provvedimenti emanati e per prevenire e impedire pericolosi affollamenti. Le aree dove si focalizzeranno i controlli sono i baretti di Chiaia (11 varchi di accesso), il quartiere Vomero, i Quartieri Spagnoli (4 varchi di accesso) e le strade del centro storico tra piazza Bellini, San Pietro a Maiella, San Domenico Maggiore e piazza del Gesù (9 varchi di accesso).

Vietate bottiglie di vetro e lattine

Per le quattro macro-aree individuate come centro della movida è in vigore anche una ordinanza sindacale, emessa dal Comune di Napoli su richiesta della Questura, relativa alla commercializzazione delle bevande: sarà consentita la vendita soltanto in bicchieri di plastica leggera e carta, mentre sarà vietato usare bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale.