Napoli, stop a bibite in vetro e plastica alla Vigilia di Natale e Capodanno: l'ordinanza Vendita vietata di bevande in lattina o bottiglie alle vigilie di Natale e Capodanno nelle zone della movida di Napoli: la decisione del sindaco Manfredi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Stop alla vendita di bevande in bottiglie alla Vigilia di Natale ed a quella di Capodanno nelle zone della movida di Napoli. Lo ha deciso Palazzo San Giacomo, con apposita ordinanza: nel dettaglio, scatterà il divieto di vendita "di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale" dalle 10 alle 20 di domenica 24 dicembre e di domenica 31 dicembre, "consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta". Da questi divieti sono esclusi, ovviamente, i bicchieri di vetro ai tavoli dei locali.

Si tratta di una scelta volta a "contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica", si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Una ordinanza già vista, soprattutto nelle zone della movida, in occasione di altre festività ma anche di concerti, appuntamenti sportivi internazionali e così via. Queste le strade di Napoli interessate al divieto:

Quartiere Chiaia – zona c.d. “Baretti”:

– Via Gaetano Filangieri (da piazzetta Rodinò a via Santa Caterina a Chiaia)

– Via Santa Caterina a Chiaia

– Piazza dei Martiri

– Via Carlo Poerio

– Via Giuseppe Fiorelli

– Largo Ferrnandina

– Via Cavallerizza a Chiaia

Centro Storico:

– Via Mezzocannone

– Via De Marinis

– Via Candelora

– Via Santa Chiara

– Via San Sebastiano

– Via Portalba

– Via Santa Maria di Costantinopoli

– Via Sapienza/via del Sole

– Piazza Miraglia

– Via San Pietro a Maiella

Quartieri Spagnoli:

– Vico delle Due Porte a Toledo

– Vico Tre Regine

– Vico San Sepolcro

– Via Toledo

Quartiere Vomero:

– Piazza Ferdinando Fuga

– Piazza Vanvitelli

– Via Aniello Falcone

– Via Raffaele Morghen

– Via Gianlorenzo Bernini

– Via Scarlatti

– Via Luca Giordano

– Via G. Merliani

– Via E. Alvino

– Piazza Medaglie d’Oro

– Piazza Immacolata

– Piazza Leonardo

– Piazza degli Artisti

– Piazza Francesco Muzii

– Piazzale San Martino