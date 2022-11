Napoli, aliscafo si incendia nel Porto a San Giovanni: arrivano i pompieri A fuoco una imbarcazione ferma in cantiere per essere demolita. Le fiamme domate dai pompieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Aliscafo in fiamme nel Porto di Napoli oggi pomeriggio. A fuoco una imbarcazione in disarmo, nella zona portuale di Vigliena, a San Giovanni a Teduccio, nell'area orientale della città. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme, con l'ausilio anche del servizio anti-incendio del cantiere. Per fortuna non si registrano feriti.

L'aliscafo doveva essere smontato

L'aliscafo, secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti accreditate, si trovava in un cantiere navale e doveva essere disarmato. L'incendio sarebbe scoppiato, secondo le prime ricostruzioni, durante le operazioni di smantellamento. Dall'aliscafo in fiamme si è subito levata una densa nuvola di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Il rogo ha danneggiato solo l'imbarcazione, che comunque era in disuso e doveva essere demolita. Non si registrano danni ad altre cose, né feriti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio. Soltanto al termine dei rilievi, quindi, si potrà avere un quadro più certo di quanto accaduto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli, sono intervenuti anche gli uomini del servizio anti-incendio del cantiere e la capitaneria di porto. L'intervento tempestivo ha evitato che l'incendio si propagasse, mettendo quindi a rischio anche altre zone del cantiere. Per fortuna, tutto è finito bene e nessuno si è fatto male. Solo un grande spavento per chi si trovava in zona e ha assistito alle fiamme che si levavano dall'imbarcazione ferma nel cantiere.